Dopo le dimissioni della “colomba Buzzi” in Confindustria Alessandria ha vinto la linea dei “falchi”

Alessandria – L’altro ieri Confindustria Alessandria ha approvato con 1007 voti su 1009 la relazione del presidente Maurizio Miglietta che annulla gli accordi in essere con Novara e Vercelli per l’accorpamento delle tre sedi provinciali in un’unica federazione del Piemonte Orientale. La proposta passerà ora al consiglio direttivo nella riunione di venerdì nella quale si proceder alla nomina della commissione che individui la rosa dei nomi dei successori di Luigi Buzzi (il secondo da sinistra nella foto) il presidente che si è dimesso a febbraio.

Erede di una stimatissima dinastia di cementieri casalesi, l’ingegner Buzzi era stato eletto presidente di Confindustria Alessandria il 2 luglio del 2015, successore di Marco Giovannini, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Spa di Spinetta Marengo – Alessandria, che aveva concluso il suo mandato. Nato a Casale Monferrato (AL) nel 1968, sposato e padre di quattro figli, è stato Vice Presidente di Confindustria Alessandria dal 2011, già membro del Consiglio Direttivo dal 2003 al 2009, ricoprendo per molti anni incarichi associativi nel Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria, del quale è stato membro del Consiglio Direttivo dal 1997 al 2010 e Vice Presidente del Gruppo Giovani dal 1999 al 2007. Buzzi ha così motivato le sue dimissioni: “Constatato che all’interno del Consiglio Direttivo non si poteva più raggiungere una convergenza abbastanza ampia per completare il progetto di aggregazione con le Associazioni industriali di Vercelli e di Novara, ho preferito fare un passo indietro per evitare più gravi conseguenze per l’Associazione, con l’auspicio che questa scelta possa facilitare una ricomposizione di nuovi equilibri di consenso”. Ora hanno vinto i falchi dell’associazione che non vogliono compromettere le loro rendite di posizione in netta opposizione alla collomba Buzzi che invece era molto favorevole all’accorpamento con Vercelli e Novara e per questo avrebbe fatto molto volentieri un passo indietro. Ecco la dimostrazione che quello che (come al solito) avevamo scritto a suo tempo era esatto. La spaccatura fra Confindustria Alessandria e la famiglia Buzzi è proprio dovuta ad una guerra di potere, al fatto che la dirigenza della sede madrogna guidata da Miglietta, non voleva e non vuole la fusione con le altre sedi, in quanto ciò avrebbe comportato la drastica riduzione delle poltrone: da tre presidenti a uno, da tre consigli direttivi a uno, e via dicendo per tutte le cariche direttive.