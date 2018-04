Grigi: se proprio doveva arrivare una sconfitta, eccola

Pistoia (Pistoiese 2 – Alessandria 1) Gianmaria Zanier – A Pistoia, come ampiamente prevedibile, l’Alessandria scende in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata, ma a ben vedere, tutt’altro che di basso livello, visti i giocatori a disposizione di Mister Marcolini. In porta, addirittura il terzo portiere Ragni (con Pop in panchina e Vannucchi ancora a riposo); in difesa Sciacca, Lovric, Blanchard e Fissore; a centrocampo Gatto, Ranieri e Bellazzini e in attacco il trio composto da Kadi e Fischnaller (oggi Capitano) a supporto di Chinellato. Se la prima conclusione è dei Grigi, grazie a un tiro di Fischnaller deviato in angolo da Biagini, è la formazione di casa a portarsi in vantaggio al 18’, grazie ad un rigore realizzato da “El Loco” Franco Ferrari. L’attaccante italo-argentino (amico del “Cholito” Simeone in forza attualmente alla Fiorentina, che il numero 10 arancione ricorda tra l’altro non poco anche nelle movenze) è scatenato e sei minuti più tardi per poco non centra il raddoppio, con la palla soltanto un metro sopra la traversa. I nostri provano a dare un senso alla trasferta in terra toscana prima con Ranieri (che prova la conclusione dalla distanza, ma anche in questo caso la traiettoria finisce di poco alta), poi con Bellazzini con una delle sue consuete punizioni che mette in seria difficoltà il portiere Biagini, salvato dalla traversa e, infine, con un’azione rocambolesca tutta da raccontare: dopo un colpo di testa di Fissore, con la palla che finisce sul palo è Fischnaller ad andare al tiro a colpo quasi sicuro ma, a salvare sulla linea, è proprio l’ex di turno Leo Terigi, in forza ai Grigi dal 2015 al 2017. Nella ripresa, dopo venti minuti davvero soporiferi, è la Pistoiese a raddoppiare grazie ad un rete siglata da Picchi. La radiografia della gara è evidente: l’Alessandria ci ha anche provato a raddrizzarla, ma alla lunga gli stimoli diventano fondamentali ed è chiaro che ad averne di più siano i padroni di casa in maglia arancione. Al 73’ ci prova il subentrato Nicco, con Biagini bravo a neutralizzare in due tempi, prima della consueta girandola di sostituzioni: Usel e Gjura prendono il posto di Gatto e Lovric, mentre nella Pistoiese esce Papini per fare spazio a Tartaglione e, cinque minuti dopo, è Nardini a subentrare al posto di Surraco. Proprio un altro degli uomini partiti dalla panchina grigia, Kleto Gjura, è l’autore del gol della bandiera, siglato all’83’. L’ultima azione è per i i nostri che avrebbero la possibilità di acciuffare il pareggio al 91’, ma il colpo di testa di Chinellato servito da Fischnaller colpisce il palo e finisce fuori. Per l’Alessandria un passo falso tutto sommato indolore, mentre per i padroni di casa una vittoria fondamentale, dopo l’ultimo successo casalingo contro l’Arzachena e il pari ottenuto a Carrara.

Pistoiese: Biagini, Surraco (79’ Nardini), Terigi, Picchi (89 Nossa), Ferrari (89’ De Cenco), Zullo, Quaranta, Mulas, Luperini (C), Papini (74’ Tartaglione), Minardi. In panchina: Zaccagno, Zappa, Dosio, Rafati, Petroni, Sadotti, Cerretelli, Sallustio. All. Paolo Indiani

Alessandria: Ragni, Lovric (74’ Gjura), Ranieri, Sciacca, Fischnaller (C), Fissore (89’ Barlocco), Bellazzini (82’ La Fauci), Chinellato, Gatto (74’ Usel), Blanchard, Kadi (46’ Nicco). In panchina: Pop, Celjak, Sestu, Marconi, Piccolo, Giosa, Gazzi. All. Michele Marcolini.

Gol: Ferrari su rigore al 20’ (P), Picchi al 67’ (P), Gjura all’84’ (A)

Arbitro: Cudini di Fermo