La Cassazione ha confermato la condanna dell’ex proprietario della Borsalino a cinque anni per bancarotta

Roma – La Corte di Cassazione ha condannato Marco Marenco, 63 anni (nella foto), titolare della Borsalino, per il fallimento delle sue imprese con relativo buco di oltre 2 miliardi di euro. La Suprema Corte ha confermato la sentenza a 5 anni per bancarotta fraudolenta a carico dell’astigiano emessa in appello quando, difeso dagli avvocati Vittorio e Davide Nizza, nel 2016 aveva trovato un accordo col pm Luciano Tarditi per il patteggiamento, poi ratificato dal giudice Alberto Giannone. Avendo già scontato circa 18 mesi in custodia cautelare, dapprima in un penitenziario in Svizzera e poi a Quarto, aveva ottenuto la scarcerazione. Ora il pm Tarditi firmerà l’ordine di carcerazione, anche se non è escluso un passaggio al tribunale di sorveglianza per la valutazione di eventuali misure alternative alla detenzione. A Marenco restano da scontare circa tre anni e mezzo.

A causa del crac del suo gruppo, nel 2013 la stessa Borsalino chiudeva l’anno con perdite per 21 milioni di euro su soli 13 milioni di fatturato. Lo spaventoso buco – mai risanato – derivava dalla dissennata gestione delle sue aziende che andavano dal trading del gas e dell’energia, ai cappelli. Marenco aveva costruito un castello di una moltitudine di società arrivando a cumulare cariche in ben 84 di esse all’Italia e all’estero, ma erano spesso scatole vuote, crollate una dietro l’altra. Tra le 37 ancora in attività, sette sono fallite dopo che l’imprenditore astigiano aveva tentato inutilmente le strade fruste dei concordati in varie salse (come s’è tentato di fare recentemente anche con la Borsalino). Alla fine, insieme a Borsalino sono fallite Finind, Service Srl, Baltea Energia, Elettrica Srl, Camarfin, Camar, Speia, tutto ciò nonostante gli stratagemmi furbi e disperati intentati fino all’ultimo dallo stesso Marenco. Anche in quelle circostanze – come oggi per la Borsalino – era stato iniziato l’iter del concordato preventivo per quasi tutte le sue società ma i commissari coi loro rilievi hanno finito per indurre i vari Tribunali a revocare i concordati e a decretare i fallimenti. Il modus operandi ricostruito dagli inquirenti era semplice: le società di Marenco prelevavano gas dal sistema di stoccaggio strategico senza pagare le forniture.

L’inchiesta penale partiva quando i funzionari dell’agenzia delle dogane di Alessandria misero insieme i dati e ricostruirono la truffa per cui il debito milionario risultava e risulta essere nei confronti del Fisco, di Snam, di varie banche, di fornitori di gas italiani e stranieri.