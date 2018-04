Aral in Amag per annacquare i debiti di entrambe

Alessandria (Andrea Guenna) – Aral Spa, l’Azienda Rifiuti Alessandrina (un consorzio di 31 Comuni di qui quello di Alessandria detiene il 94,3% delle quote) gravata da un debito che ammonta a circa 21 milioni di euro, è nelle condizioni di rischiare un processo penale per la denuncia della Direzione Ambiente della Provincia a causa del “superamento del livello massimo autorizzato della quota altimetrica della sommità di una delle vasche della discarica di Solero” per cui è stata chiusa venerdì scorso. Ma nella vicenda riveste un ruolo di un certo peso anche l’aspetto “politico” che può portare a soluzioni sorprendenti. Infatti, secondo quanto dichiarato dall’assessore alessandrino all’ambiente Paolo Borasio alla recente assemblea dei sindaci soci di Aral Spa, non è da escludere la prossima cessione ad Amag del servizio di smaltimento, discarica compresa, sotto forma di affitto di ramo d’azienda, mentre Palazzo Rosso potrebbe girare ad Amag i 700.000 euro necessari per costruire la settima vasca, evitando che possano finire nel pignoramento di 2 milioni di euro chiesto dalla Koster di Novara, ditta creditrice che aveva lavorato per Aral e che ha perso la gara vinta da Ruscalla di Asti per i lavori previsti (vedere la determina a pie’ d’articolo). A parte il fatto che non si riesce a capire come sia stato possibile nominare commissario straordinario della discarica un uomo di legge come il prefetto Giacchetti, laddove era invece necessario nominare un ingegnere esperto per far funzionare l’azienda, stupisce il fatto che Borasio abbia ripetuto quello che aveva detto Rita Rossa tre anni fa quando, in occasione dell’assemblea dei soci di Aral del 27 febbraio 2015, ebbe modo di dichiarare che la sua giunta si apprestava “a portare a termine la realizzazione di un gruppo multiutility” che potesse “negoziare con sufficiente forza al tavolo degli investitori, sempre nell’ottica di salvaguardare i livelli occupazionali possibili e rilanciare l’economia alessandrina” in previsione di fare entrare Aral nella galassia Amag. Ma gli scopi non erano quelli tanto sbandierati da Rossa in quanto il primo era di eliminare una partecipata in crisi cronica, l’Aral, il secondo di mimetizzare il suo buco che era già gigantesco, e tale è rimasto oggi, allargando il business di Amag per cui quel buco “importato” finiva nel calderone e apparentemente spariva. La soluzione più semplice sarebbe stata invece quella di rivolgersi ad Iren ma, così facendo, si avrebbe dato ragione alla Giunta Fabbio e all’assessore Luciano Vandone che avevano già coinvolto con successo l’azienda di Reggio Emilia nella gara vinta dall’Ati Amiu-Iren nel 2010, poi annullata senza motivo (danno erariale?) proprio da Rita Rossa nel 2012. Ecco perché si sta parlando non insistenza dell’opportunità di affittare Aral ad Amag – come è già successo per Atm – in attesa che sia assorbita.

Tutto ciò lascia molto perplessi e la dice lunga sulla cattiva gestione della cosa pubblica in quanto, nella fattispecie, lo smaltimento dovrebbe essere un business in quanto i costi della raccolta li pagano gli utenti con le bollette.

Ma bisogna sapere fare i conti e i politici, di solito, non li sanno fare.