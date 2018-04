Bucano un gomma a due turisti e con la scusa di aiutarli vuotano loro il bagagliaio

Ovada – Due algerini e un georgiano, dopo aver rapinato due giapponesi in vacanza, sono fuggiti su una Saab grigia ma, raggiunti ad una Volante della Polstrada, per sfuggire alla cattura, hanno iniziato a prendere a sportellate l’auto della polizia fino a quando si sono dovuti fermare e sono stati arrestati. I fatti risalgono al 25 aprile scorso quando, verso le tre del pomeriggio, i due turisti giapponesi in transito sulla A26 si sono fermati nell’area di servizio “Turchino Est” ed erano raggirati dai tre malfattori che avevano forato un pneumatico della loro Ford per poterli pretestuosamente avvicinare con la scusa di aiutarli, anche se, in verità, un complice si impossessava dei loro bagagli. I due giapponesi riuscivano però a capire che qualcosa non quadrava e, dopo aver controllato il bagagliaio, si accorgevano del furto ed avvisavano la Polizia segnalando che i sospettati erano ripartiti a bordo di una Saab grigia.

Scattavano le ricerche e le pattuglie in sevizio sulla tratta autostradale si posizionavano in modo da intercettare il veicolo Saab grigio che in effetti poco dopo transitava all’altezza dell’area di servizio Stura in direzione Alessandria.

I tre ladri, notando di essere seguiti dalle pattuglie della Stradale, cercavano di seminarle a tutta velocità e, una volta affiancati, tentavano di speronare le auto di servizio prendendole a sportellate per garantirsi la fuga. Solo la perizia alla guida degli agenti permetteva di contrastare le azioni violente dei fuggitivi e bloccare la Saab all’altezza di Ovada, senza che nessuno si ferisse o altri veicoli fossero coinvolti nelle spericolate manovre ad alta velocità necessarie per porre fine alla fuga.

A bordo del veicolo erano identificati tre soggetti, due dei quali già noti alla Stradale in quanto più volte arrestati per furti con destrezza in danno di utenti di tutte le autostrade del nord-Italia.

Nella vettura erano effettivamente ritrovati gli effetti personali e i valori sottratti ai turisti giapponesi, per cui scattavano le manette per furto e resistenza a pubblico ufficiale. A finire dentro in attesa di giudizio sono stati Zurab Tsignadze, georgiano di 37 anni, in Italia senza fissa dimora; Said Mokhtari di 54 anni e Salaheddine Anguel di 47 anni, entrambi algerini, entrambi in Italia senza fissa dimora. Stamane il giudice ha convalidato l’arresto di Tsignadze e Mokhtari, mentre Anguel, essendo incensurato, ha patteggiato la pena col beneficio della condizionale. I turisti giapponesi hanno ottenuto subito la restituzione dei propri effetti personali potendo così proseguire le vacanze