Governo: si va verso il “Gentiloni Bis”?

Roma (Sergio Carli di Blitz Quotidiano) – Secondo gli ultimi sondaggi, a 2 mesi dal voto Paolo Gentiloni, primo ministro a esaurimento scorte, ha il più alto gradimento (52%) ma il suo partito, il Pd, perde ancora consenso, come Forza Italia e Fratelli d’Italia e, per quel che vale, Liberi & Uguali di Grasso, Bertinotti, D’Alema e Boldrini, ormai ridotti all’irrilevanza. Cresce la Lega, anche se Salvini è meno apprezzato di Gentiloni. Lo stesso destino incrociato capita al Movimento 5 Stelle, primo partito, stabile, con Di Maio sotto Gentiloni e Salvini, e Beppe Grillo in fondo proprio sopra Matteo Renzi e sotto Berlusconi.

La fotografia dell’orientamento degli italiani oggi, alla vigilia del Primo Maggio, è scattata da Ilvo Diamanti per Repubblica con la sua Demos. Povero Renzi, come sono lontani i tempi in cui Diamanti lo dava al 74% dell‘indice di fiducia. Sono passati meno di quattro anni e il politico toscano è riuscito disperdere un patrimonio di consensi mai visti prima se non ai tempi del Duce ma con qualche spontaneità in meno.

La situazione è prodromica ad un rimpasto di governo con Gentiloni premier, per una coda di legislatura che consenta l’approvazione di una legge elettorale che abbia un senso in attesa di nuove elezioni che potrebbero essere già la prossima primavera.