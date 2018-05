Sondaggi elettorali: vola la Lega, sostanzialmente stabili i Grillini, crollano gli altri

Roma – Nelle ultime intenzioni di voto pubblicate da Demos il primo dato che spicca è l’importate crescita della Lega. Il Carroccio, valutato dall’istituto al 18,2% a metà marzo, adesso avrebbe raggiunto il 21,6%. Nessuna buona notizia per Pd e Forza Italia. I Dem scendono sotto il 18% mentre, almeno guardando ai dati dell’istituto, è ormai emorragia di consensi per gli Azzurri che sarebbero scesi al 12,6% dal già magro 14% raccolto all’ultima tornata di politiche. Dal canto suo, tiene il Movimento 5 Stelle che non si discosta molto dal risultato del 4 marzo per Demos. Tuttavia i Grillini calano rispetto alla rilevazione condotta subito dopo il voto quando avevano sfiorato il 34%.