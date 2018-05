Di Maio dopo la nostra intervista a Gigi Moncalvo: Salvini prende in giro gli italiani, non è libero ma piegato all’ex Cavaliere, subito al voto. Oggi in rete la seconda puntata dell’intervista-scoop

Red – L’intervista di Alessandria Oggi a Gigi Moncalvo sul patto Bossi-Berlusconi ha di fatto bloccato le trattative sul governo tra Di Maio e Salvini. Lo scoop di Gigi Moncalvo ai nostri microfoni sta facendo il giro del web e sulla pagina facebook di Alesandria Oggi l’intervista ha battuto ogni record attestandosi a quota 115.000 visualizzazioni circa (mentre scrivo sono le 17 del 3 maggio), e il dato è in costante crescita. Dai lanci di agenzia si viene a sapere che (Ansa) Di Maio su Twitter ha scritto che “non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”. Di Maio smentisce stesso Salvini postando una sua dichiarazione del 2012 in cui diceva: “No a possibili assi tra Carroccio e il Cavaliere, nessun leghista è disposto a puntare ancora su un’alleanza con Berlusconi”.

Insomma, la nostra intervista a Moncalvo ha fatto scoppiare un bubbone facendo chiarezza sulla reale situazione politica italiana. Abbiamo stoppato l’ennesimo inciucio. Questo secondo noi è giornalismo perché non guardiamo in faccia a nessuno.

Ma non è finita perché sempre Ansa pubblica una seconda dichiarazione del furibondo Di Maio che sul blog del Movimento 5 Stelle aggiunge: “Non resta che tornare subito al voto. Noi non abbiamo alcun problema nel farlo perchè ci sostengono i cittadini con le piccole donazioni. Altri invece si oppongono perchè, tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino con i soldi. Ma l’Italia non può rimanere bloccata per i guai finanziari di un partito. Al voto”. Così Luigi Di Maio dimostra di aver letto i nostri articoli (per fortuna sua e degli italiani) e d’aver seguito con attenzione l’intervista al grande Gigi. Ma il leader pentastellato incalza: “Per il Movimento 5 Stelle non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini che continua a riproporre questa soluzione, sta prendendo in giro gli italiani. Per oltre 50 giorni abbiamo provato a dare a questo Paese un governo del cambiamento e lo abbiamo fatto coerentemente con quanto sostenuto in campagna elettorale, senza rinunciare ai nostri valori e battaglie, ma con la volontà di far partire un governo vincolato da un contratto”.

Noi di Alessandria Oggi prima di sera metteremo in rete la seconda puntata dell’intervista a Gigi Moncalvo sul patto tra Bossi e Berlusconi, nel corso della quale saranno prodotti documenti tanto inediti quanto scottanti ed in esclusiva nazionale.

