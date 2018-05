Il ruolo centrale di Brancher, il “badante” di Bossi, nel patto di ferro tra Lega e Forza Italia

In questa intervista Gigi Moncalvo svela altri particolari sul patto del 2000 tra Bossi e Berlusconi che impedisce ancora oggi alla Lega di avere mano libera. Ciò, nonostante le dichiarazioni di fuoco di Salvini contro il Cavaliere e il suo partito pubblicate a partire dal 2012. La verità è che qualcuno della Lega ha preso in giro un po’ tutti: l’elettorato, gli iscritti, Di Maio e Mattarella, perché la Lega, senza il Berlusca, non può fare quello che vuole.

Ma Salvini era al corrente del Patto?

Cerca di scoprirlo Moncalvo che in questa intervista (da non perdere) produce documenti inediti.

Infine parla anche del destino di Antonella Clerici e della mancata first lady leghista, la compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, prossima a condurre la trasmissione al posto della Clerici che, nella puntata di ieri 1° maggio, ha detto davanti alle telecamere: “È vero quello che leggete: io il primo di giugno lascerò La Prova del Cuoco dopo 18 anni, è una mia scelta”.