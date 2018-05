Arrestato ad Alessandria un ricercato internazionale rumeno accusato di tratta di esseri umani

Alessandria – Nei suoi confronti pendeva un mandato di cattura europeo ma si era nascosto qui da noi, in Alessandria, in un bell’appartamento di Via Dante dove si era sistemato con la famiglia. La sua attività era quella del traffico di esseri umani, tremenda, disumana, che consiste nel reclutare con l’inganno e con la violenza le vittime che, una volta private dei loro documenti di identità e ridotte in uno stato di schiavitù, sono fatte oggetto di compravendita e sfruttate principalmente nei mercati della prostituzione, dell’accattonaggio, del lavoro nero e addirittura del traffico di organi umani. Si tratta di Marius Precop, rumeno di 28 anni, che i carabinieri, da tempo sulle sue tracce, hanno arrestato oggi dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle Autorità di Polizia e Giudiziaria della Romania. Gli uomini della Benemerita, allertati nei giorni scorsi dai “colleghi” rumeni, dopo brevi ricerche ed appostamenti lo hanno localizzato e nel tardo pomeriggio ha avuto luogo l’irruzione. Il ricercato non ha opposto resistenza e, condotto subito negli uffici di Piazza Vittorio Veneto per le formalità di rito, una volta informato di quanto previsto dalla Legge 22 aprile 2005 n. 69, ha espresso il desiderio di non essere consegnato subito alle autorità rumene per cui è stato rinchiuso nel carcere Cantiello e Gaeta di Piazza Don Soria a disposizione delle competenti autorità giudiziarie, in attesa del disbrigo delle procedure per la sua estradizione.

Tratta e traffico di essere umani sono giuridicamente concetti distinti anche se questa distinzione è ormai superata dagli eventi, nei quali la criminalità organizzata internazionale e transnazionale la fa da padrona. Molto spesso si sviluppano sui medesimi canali, per altro coincidenti, usati per ogni altro traffico illecito (armi, stupefacenti, auto rubate tabacchi) e soprattutto attraverso l’impiego degli stessi metodi.

Da dove vengono le vittime

Secondo i dati dell’Europol le vittime provengono prevalentemente da Albania, Russia, Ucraina, Ghana, Nigeria, Cina, Vietnam e Brasile.

Le vittime di nazionalità brasiliana e albanese, rappresentano quelle più difficili da individuare una volta presenti nel territorio intra-Schengen in ragione del fatto che le organizzazioni riescono a mimetizzarle e farle passare per cittadini comunitari. Nel primo caso le organizzazioni criminali riescono a farle entrare in Italia con visti turistici, poi una volta nel paese, le muniscono di documenti falsi, per lo più portoghesi, sfruttando il fatto che parlano il portoghese; nell’altro caso, invece, da quando vi è stata la liberalizzazione del visto d’ingresso, in ragione di un futuro ingresso dell’Albania nella Unione Europea, è stato chiaramente favorito l’ingresso e la circolazione nel territorio europeo dei cittadini e in conseguenza anche l’ingresso delle vittime di tratta da destinare alla prostituzione, rendendo pressoché impossibile una loro rilevazione al momento del passaggio alle frontiere.

Un business colossale

Secondo le stime più recenti (2009) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il mercato della tratta, varrebbe circa tre miliardi di dollari all’anno solo per lo sfruttamento sessuale, e avrebbe delle ricadute, in termini di profitti da sfruttamento del lavoro illegale pari a 32 miliardi di dollari all’anno.

È in tal modo che le organizzazioni criminali hanno attivato quella che oggi può essere considerata una reale ed efficiente «internazionale del crimine», ovvero una rete transnazionale di collaborazione e cooperazione criminale che rende i confini del tutto permeabili.

Gli attori dei traffici

Le acquisizioni investigative degli ultimi anni hanno continuato ad evidenziare come l’operatività nel settore del traffico di esseri umani risulti quasi esclusivamente appannaggio di organizzazioni criminali transnazionali straniere e comunitarie, tra le quali spiccano prevalentemente quelle di matrice nigeriana, albanese, rumena, maghrebina, cinese, dell’ex-Urss e bulgara, capaci di stabilire anche accordi criminali interetnici e, in misura minore, di altri sodalizi dell’est europeo, dei Balcani occidentali, del sud e centro-America, del medio oriente, del sub-continente indiano ed asiatici.

Mafia nigeriana, Camorra campana e Mafia cinese

Su questa miserabile attività criminale risultano collegamenti tra la Mafia nigeriana e la Camorra campana, in particolare nella provincia di Caserta. Per quanto riguarda la tratta delle donne i clan nigeriani pagano il pizzo alla camorra per l’utilizzo del suolo sul quale le ragazze esercitano la prostituzione. Ma ci sono rapporti anche tra la criminalità italiana e la Mafia cinese: solo negli ultimi anni si sono avuti casi di gruppi criminali misti, composti cioè da cinesi e italiani, dediti oltre che a estorsioni e rapine anche a sequestri lampo per lo più di cittadini cinesi per costringerli a pagare i debiti assunti per essere introdotti clandestinamente in Italia.