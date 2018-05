L’alessandrino Cairo porta il Giro d’Italia in Israele: è una questione di soldi

Milano (Giuliano Balestreri) – Da quando ha lanciato la scalata a Rcs, Urbano Cairo ha un chiodo fisso: avvicinare il Giro d’Italia al Tour de France. Durante l’Opa per la conquista di via Solferino, l’imprenditore lo ripeteva in continuazione perché non si capacitava di “quanto fosse alta la differenza di fatturato tra il Giro e il Tour”. Nel 2016 la distanza tra la Grand Boucle e la Corsa Rosa era siderale: i francesi fatturavano 150 milioni di euro all’anno, gli italiani appena 25 milioni, sei volte in meno. Lo scorso anno, però, qualcosa si è mosso: i ricavi da ciclismo di Rcs sono cresciuti del 38%, grazie soprattutto al Giro che ha chiuso con un incasso lordo di 35 milioni di euro.

“Il fatturato – spiegava un anno fa Cairo -, che arriva dai diritti televisivi italiani e esteri, dalle tappe e dagli sponsor, esprime la tua capacità di fare una competizione sempre più bella. E avere un gap così elevato mi stupiva molto. Dagli Anni 60 in poi, il Giro non è stato da meno del Tour”. Anche perché l’edizione 2017 è stata seguita da 777 milioni di telespettatori in 194 Paesi e da 10,7 milioni di persone lungo le strade: numeri che ne fanno l’evento sportivo italiano gratuito con il più alto numero di spettatori. Secondo a livello mondiale solo al Tour de France.

Cairo è consapevole che chiudere il gap coi francesi sia quasi impossibile, arrivare a dimezzarlo sarebbe già un ottimo risultato. Al di là degli aspetti tecnici che sono sempre difficili da giudicare – così come è impossibile stabilire quale sia la salita più spettacolare, perché ognuno ha la sua preferita – ad emergere è la differenza sotto il profilo economico ed organizzativo. Storicamente, i francesi sono i più bravi a fare sistema: si servono del Tour per promuovere il Paese in tutto il mondo e dopo aver creato un’audience enorme hanno visto esplodere l’attenzione degli sponsor. Di conseguenza le città francesi fanno a gara per ospitare partenze e arrivi delle tappe: mettono mano al portafogli senza fiatare consapevoli dei ritorni in arrivo.

D’altra parte per le città esiste un listino prezzi ben definito: ospitare la partenza di una tappa costa 65.000 euro, l’arrivo 110.000 che salgono a 160.000 nel caso lo stesso comune volesse essere protagonista di un arrivo e una partenza. Se di mezzo c’è anche un giorno di riposo il conto sale a 260.000 euro. Il costo della grande partenza (ovvero la prima tappa), varia da due a dieci milioni di euro: per esempio, Londra nel 2007 spese 7,5 milioni, ma calcolò un ritorno di oltre 13 milioni.

Domani, 4 maggio, il Giro d’Italia partirà da Israele, a Gerusalemme, dove i corridori si confronteranno in una cronometro. Il Giro vero e proprio partirà sabato 5 maggio da Haifa per terminare a Tel Aviv. Terza tappa sempre in Israele da Be’er Sheva ad Eilat. Finalmente in Italia martedì 8 maggio con partenza da Catania alla volta di Caltagirone. La scelta di iniziare in Israele porterà nella casse degli organizzatori 4 milioni di euro. Per far crescere il giro d’affari è quindi probabile che Cairo spinga per coinvolgere un numero sempre più alto di partner internazionali, d’altra parte sono proprio le città estere quelle che spendono di più – e più volentieri – per vedere la vicino la grande carovana del Giro. Anche perché in Italia tutto è affidato alla contrattazione privata: a differenza della Francia non c’è una tariffa uguale per tutti, ma gli accordi variano, e parecchio, da comune a comune. Una mancanza di trasparenza per permette al comune di Roma di dichiarare – senza rischio di venire smentito – che per ospitare l’ultima tappa del Giro spenderà “appena” 100.000 euro.

Dalle delibere del comune di Milano emerge che ospitare l’ultima tappa costa 500.000 euro. E se è vero che il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha ammesso di non aver rinnovato il contratto con Rcs per motivi economici, è altrettanto vero che Cairo non avrebbe mai accettato di portare l’ultima tappa del Giro a Roma per appena 100.000 euro.

D’altra parte lo scorso anno Alghero ospitò la partenza del Giro spendendo 160.000 euro (120.000 euro finanziati dalla Regione Sardegna; 40.000 euro garantiti dalla Fondazione Meta) e garantendo l’occupazione gratuita degli spazi comunali. Alberobello per un arrivo di tappa ha versato a Rcs 60.000 euro, mentre Reggio Emilia ne ha messi sul piatto 200.000 per un arrivo e una partenza; Tortona spese 60.000 euro; Castellania 20.000 e Biella – per l’arrivo al santuario d’Oropa – pagò 120.000 euro. Tirano ha messo a disposizione del consorzio della Valtellina 10.000 euro, Ortisei 27.500, mentre Foligno e Montefalco si sono messe in scia al consorzio del Sagrantino. Insomma un vero far west.

Cairo cercherà di razionalizzare il tariffario per le amministrazioni locali, confidando nell’apporto dei Paesi ospitanti, ma è consapevole che come nel calcio la metà dei ricavi arrivi dai diritti tv: il Tour incassa 25 milioni di euro da France Télévision che si è aggiudicata i diritti fino al 2020 e altri 50 milioni dai network esteri; gli sponsor commerciali contribuiscono con altri 60 milioni (una cifra raddoppiata rispetto al 2000), mentre le amministrazioni comunali spendono 15 milioni di euro. Lo scorso anno l’accordo con la Rai è stato rinnovato: 25 milioni di euro per le edizioni 2017 e 2018, il 50% della precedente convenzione. Se a fine maggio l’aumento dell’audience fosse confermato, è probabile che la cifra salga ancora a partire dal 2019 e a ruota cresca anche il tariffario per gli investitori pubblicitari. I ricavi da sponsor ammontano a circa 14 milioni di euro, l’obiettivo è farli raddoppiare nel giro di qualche anno. E provare a ridurre sempre di più la distanza dalla Francia.