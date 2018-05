È un documentario del 2017, diretto da Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques Mantello, con Arnold Schwarzenegger. Uscita al cinema il 17 maggio 2018. Durata 85 minuti. Distribuito da M2 Pictures. Figlio del leggendario esploratore e cineasta Jacques Cousteau, con il film Le Meraviglie del Mare il regista Jean-Michel decide di imbarcarsi con i figli Celine e Fabien e la sua troupe in un viaggio meraviglioso.

Il percorso dura tre anni: parte dalle isole Fiji e si spinge fino alle Bahamas, esplorando Oceani sconosciuti per scoprire di più su ciò che li minaccia. Grazie alle nuove tecniche di ripresa subacquea in 3D e alla risoluzione 4K, milioni di spettatore potranno immergersi in un mondo marino inesplorato e pieno di bellissime sorprese.

La voce che accompagna la versione originale del documentario è quella di Arnold Schwarzenegger (che del film è anche produttore) , che ci guida a un tripudio di immagini che mostrano le incontaminate bellezze degli Oceani, invitandoci a fare tutto ciò che possiamo per salvarle dalla rovina causata dalle nostre stesse mani. Un film che vuole stimolare una grande presa di coscienza in tutti noi: dobbiamo amare e proteggere il luogo magico in cui abbiamo la fortuna di vivere.

Il film, co-diretto da Jean-Jacques Mantello, ha ottenuto il patrocinio di Marevivo e la collaborazione di Marina Militare, Sky un mare da salvare e Acquario di Genova.

* DATA USCITA: 17 maggio 2018

* GENERE: Documentario

* ANNO: 2017

* REGIA: Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques Mantello

* ATTORI: Arnold Schwarzenegger

Megaplex Stardust Tortona

dal 17 maggio

SALA 4 (2D)

sabato – 17:30

domenica – 15:30 – 17:30

SALA 4 (3D) – 19:50

* PAESE: Gran Bretagna, Francia

* DURATA: 85 Min

* FORMATO: 3D e 2D

* DISTRIBUZIONE: M2 Pictures