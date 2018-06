Per Snam il biometano avrà molto presto un ruolo chiave

Londra – La crescita internazionale di Snam, dopo l’aggiudicazione della gara in Grecia, punta alla produzione di gas rinnovabile (biometano) come fonte di decarbonizzazione dei trasporti, dalle auto ai camion. Questo uno dei temi toccati dall’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, in una video intervista concessa a Londra al magazine specializzato S&P Global Platts. “Il gas rinnovabile – ha detto Alverà – avrà un ruolo chiave in Europa: uno studio recente dimostra che il nostro continente potrà risparmiare 140 miliardi di euro utilizzandolo come parte integrante della propria strategia di decarbonizzazione. Il biometano deriva principalmente dalla trasformazione di rifiuti ma anche dalla trasformazione del surplus di elettricità rinnovabile. Il gas rinnovabile ha il grande vantaggio di poter utilizzare le infrastrutture esistenti e giocherà un ruolo centrale nella soluzione di lungo termine per la decarbonizzazione”. Parlando della crescita di Snam Alverà ha poi aggiunto,: “Essere internazionali è nel nostro dna, fa parte della nostra storia. Siamo fortemente impegnati in Italia con investimenti in tutto il Paese, in particolare al Sud, e siamo al tempo stesso diventati una società paneuropea con la seconda rete al mondo per estensione”.