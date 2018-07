Ritrovata nel bosco l’anziana scomparsa ieri mattina

Albera Ligure – È stata ritrovata stamane Luigina Del Barba, conosciuta in paese come Giuliana, la donna di 82 anni scomparsa da casa ieri mattina, sabato 30 giugno. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e alcuni volontari della protezione civile insieme ad alcune unità cinofile. Finalmente il ritrovamento della donna a circa venti chilometri di distanza dalla sua residenza, nei boschi della Val Borbera in direzione di Cabella Ligure. Luigina era uscita verso le 8,30 da casa, in frazione Figino, per recarsi all’ufficio postale insieme al marito. Quando i due anziani coniugi stavano rincasando la donna si è allontanata lungo un sentiero che fiancheggia la casa, come aveva fatto altre volte, ma s’è inoltrata nel bosco e ha perso l’orientamento. Verso mezzogiorno il marito, non vedendola rientrare, ha temuto il peggio perché la donna è affetta dall’Alzheimer, e ha dato l’allarme. Quando i soccorritori l’hanno ritrovata nel bosco, era affaticata e disorientata, ma in buone condizioni per cui l’hanno riaccompagnata a casa.