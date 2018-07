All’Alessandria arriva Sartore Dos Santos

Alessandria – Primo rinforzo in attacco per l’Alessandria Calcio in vista della stagione sportiva 2018-2019.

Infatti per il reparto offensivo è arrivato alla corte di patron Di Masi Francisco Perez Sartore Dos Santos (nella foto). Brasiliano classe 1995, Sartore ha giocato nelle ultime due stagioni a Matera, dopo aver militato nel settore giovanile del Genoa e successivamente in prima squadra al Mantova e alla Lucchese. Arriva all’Alessandria a titolo definitivo con un contratto biennale.

Ma nell’Alessandria è tempo anche delle prime conferme.

La società ha infatti ufficializzato la permanenza di Niccolò Cottarelli e di Kleto Gjura che, provenienti dal settore giovanile, hanno firmato un biennale con opzione per il terzo anno.

Cottarelli 20 anni, è reduce dal prestito alla Pro Patria, club col quale ha vinto il campionato di Serie D.

Gjura, albanese classe 1999, ha fatto il suo esordio l’anno scorso in maglia grigia andando a segno per la prima volta da professionista.

Sul fronte uscite, invece, potrebbe essere la Sicilia la prossima destinazione di Pablo Gonzalez il quale, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe finito nel mirino del Catania anche se la trattativa non è ancora conclusa considerato l’alto ingaggio percepito dal centravanti argentino.

Anche altri tre calciatori di rango potrebbero lasciare la maglia grigia, dato che il club di patron Di Masi deve fare cassa. Si tratta di Fischnaller, destinazione Piacenza, Vannucchi, destinazione Perugia e Marconi che potrebbe finire al Pisa, allenato dall’ex grigio Luca D’Angelo.