Fermato e poi arrestato rapinatore in bici

Ovada – Un uomo di 36 anni, Daniele Nicastro, è stato arrestato lo scorso fine settimana dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NOR, Nucleo Operativo Radiomobile, di Acqui Terme con l’accusa di rapina pluriaggravata. Già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, lo scorso 12 giugno aveva rapinato il cliente di un bancomat ad Ovada, in Piazza dei Cappuccini.

Erano circa le 23 e la vittima, effettuata l’operazione bancaria, aveva scorto un tizio che era entrato all’interno dell’istituto di credito. Quest’ultimo, col volto coperto da passamontagna, iniziava a minacciare il cliente con una pistola poi risultata giocattolo. Alla resistenza della vittima di consegnare il denaro, circa trecento euro, il Nicastro tirava fuori anche un coltello e, a questo punto, il cliente della banca non poteva fare altro che consegnare i soldi. Subito dopo però telefonava ai carabinieri che intervenivano immediatamente. In base alla descrizione della vittima degli abiti indossati dal rapinatore e alla visione delle telecamere della video sorveglianza, gli uomini della Benemerita non hanno impiegato molto a risalire all’autore del furto. Indizio importante era stato anche il mezzo utilizzato dal rapinatore per dileguarsi, una bici rossa che alcuni testimoni avevano notato provenire dalla strada per Novi Ligure sia prima che dopo il fatto.

Avviati, dunque, una serie di accertamenti nell’area dell’ovadese, i Carabinieri sono facilmente riusciti a risalire a Daniele Nicastro, grazie anche a quanto riferito da un pregiudicato locale che aveva incontrato il Nicastro la notte della rapina prestandogli anche la pistola giocattolo, e lo aveva accompagnato a casa caricando sulla sua auto la bicicletta rossa. In seguito alla perquisizione domiciliare nell’appartamento del sospettato i militari trovavano la pistola giocattolo, il coltello e gli abiti.

Per Daniele Nicastro è scattato, quindi, il deferimento in stato di libertà per rapina pluriaggravata e la richiesta di ordinanza di custodia cautelare all’Autorità Giudiziaria di Alessandria.

Il Pm e il Gip hanno emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere e il Nicastro è finito in carcere ad Alessandria.