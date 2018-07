Ford tampona trattore in tangenziale: automobilista grave all’ospedale

Alessandria – Grave incidente intorno alle 14,30 sulla tangenziale, nel tratto compreso tra l’uscita di Alessandria Sud e il distributore di benzina in direzione del capoluogo.

Una Ford Fusion guidata da un cinquantenne alessandrino, che viaggiava ad alta velocità, ha tamponato in pieno un trattore, bloccando il traffico.

L’impatto è stato violento. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato poi estratto dai Vigili del Fuoco di Alessandria accorsi sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia Stradale.

Le condizioni del cinquantenne sono sembrate subito gravi per cui è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Alessandria in codice rosso.