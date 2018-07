È il Lavanda il colore dell’estate 2018

Magnetico e romantico, il colore lavanda è di punta per la bella stagione. È quella particolare sfumatura di viola declinata nella sua nuance pastello, ideale per tutte coloro che vogliono essere di tendenza ma senza esagerare con i contrasti.S

e da un lato, infatti, l’Ultra Violet è stato scelto come colore dell’anno dall’azienda americana Pantone, dall’altro però le tonalità delicate conquistano perché sono facilmente abbinabili. Dagli outfit easy casual a quelli più eleganti.

Tutto dipende da quali accessori scegli. Puoi trasformare i tuoi look in stile hippy grazie ai mini vestiti off-the-shoulder – a spalle scoperte con scollo alla Bardot – oppure athleisure, in altre parole sportivo con pantaloni e sneakers in tela. Completa l’outfit con un marsupio, sembrerai appena uscita dalle pagine di una rivista patinata degli anni Novanta.

Abiti mini e maxi

Il colore lavanda ha conquistato le passerelle della stagione primavera estate 2018 e poi ha preso il posto del Millennial Pink. In altre parole un rosa tendente al beige con sfumature pesca e salmone. Basta solo guardare Instagram per accorgersi di come il viola – e le sue varianti delicate – siano finite ovunque. Dagli abiti agli accessori, persino i capelli si tingono di lavanda. Ma a chi sta davvero bene? In realtà a tutte, in particolare a chi non teme di osare. Sceglilo in total look con vestiti corti in pizzo e off-the-shoulder come quello di Valentino, oppure lungo in misto viscosa con body di Guess by Marciano. Il primo è adatto alle serate estive –in combinazione a un paio di sandali dal tacco medio per uno stile bon ton – il secondo invece è perfetto per un matrimonio con sandali gioiello dal tacco alto. Puoi sceglierli ton sur ton oppure a contrasto con colori come il giallo. Completa il tutto con una borsa a tracolla piccola.

La nuance lavanda ha conquistato le case di moda e gli stilisti. Nelle sue tonalità delicate ha letteralmente spopolato tra gli abiti must have per la primavera come quello realizzato da David Koma. Jeremy Scott per Moschino ha scelto un vestito corto con paillettes argento, mentre Bottega Veneta ha disegnato un vestito con le frange come quello indossato da Emily Ratajkowski.

Gonne e pantaloni

Il viola, si sa, è il colore generalmente attribuito all’arte. Lo hanno amato addirittura le star come David Bowie e Prince ed è di punta fra le celebs delle Millennials come Ariana Grande e Rihanna. E con le maxi gonne floreali ti sentirai subito una principessa, mentre con i pantaloni modello skinny a vita bassa e dall’effetto usato avrai un look in stile urban. Puoi abbinarli alle Converse alte dello stesso colore oppure in sfumature pastello a contrasto come il rosa e l’azzurro. È ideale con le tonalità neutre come il beige e il bianco. E per un total look in lilac puoi indossare sia le gonne che i pantaloni lavanda con bluse impreziosite da rouches e applicazioni di perle come quella di Topshop.

Borse lavanda

Per l’ estate 2018 gli accessori declinati nelle nuance pastello sono un vero must have. La borsa non fa alcuna eccezione, al contrario è un piccolo capolavoro da sfoggiare addirittura con gli outfit più semplici. Aggiunge, infatti, quel tocco in più che fa la differenza. Nella sfumatura lavanda poi è assolutamente trendy. Sceglila a tracolla per seguire le ultime tendenze viste sulle passerelle dell’alta moda. Per esempio il classico modello Mercer di Michael Kors in pelle. La tote-bag in stile minimal e di ispirazione vintage sposa letteralmente il colore lavanda per diventare moderna e ancora più stilosa. È davvero intramontabile oltre ad essere pratica e comoda. D’altronde, si sa, la moda passa, ma lo stile resta come ha affermato Coco Chanel. Un altro modello da tenere d’occhio è il marsupio di ispirazione anni Novanta come quello di Zara. Icona dei Nineties, è tornato in versione rivista e corretta, e adesso si porta persino con gli outfit più eleganti.

Occhiali da sole

Alzi la mano chi non ha mai avuto almeno un paio di occhiali da sole in stile aviatore. E se si pensa a questo modello è impossibile non associarlo agli evergreen Ray-Ban. Per l’estate 2018 si intingono nella nuance regina dell’anno, l’Ultra Violet: misteriosa e allo stesso tempo decisa, rimanda ai sogni e ai libri delle fiabe. Al viola più vivido e sgargiante, però, è stata accostata un’intera palette di colori tenui come il lavanda. Per esempio gli occhiali da sole disegnati da Maria Grazia Chiuri per Dior. Sceglili dalla montatura rotonda oppure a goccia. Non passano mai di moda e poi strizzano l’occhio agli anni Settanta come quelli indossati dalle figlie dei fiori (e dalle star che hanno partecipato al festival musicale Coachella 2018). Sarai subito vintage e allo stesso tempo bohémien.

Orologi e gioielli

Nessuno sa resistere al fascino dei colori delicati come il lavanda, neppure i designer di gioielli e orologi. Per questo nelle collezioni dei marchi di moda che rendono omaggio alla bella stagione ci sono accessori color block che puoi abbinare ai capi della stessa gradazione, ma puoi addirittura sceglierli come punti luce che ravvivano il tuo outfit e lo rendono iper femminile. Un esempio? La collana di Pandora caratterizzata da piccoli boccioli viola su steli ricurvi dallo stile bucolico. È stata creata appositamente per gli abiti con scollature profonde. Indossala per occasioni speciali come un matrimonio o una cena romantica: il tuo look ne guadagnerà in raffinatezza.