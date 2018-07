Incastrato dalle telecamere un ladro improvvisato di beni sacri

Piovà Massaia (AT) – Molto probabilmente non aveva mai rubato nulla e la prima volta, martedì scorso in una chiesa di campagna, è stata la prima e l’ultima. Il ladro improvvisato è un quarantaduenne di Castelnuovo Don Bosco, incensurato, che sabato scorso 30 giugno è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Cocconato d’Asti. L’uomo, giusto una settimana fa, per la precisione il 26 giugno, si era reso responsabile di danneggiamento e tentato furto nella bella Chiesa dei “Santi Pietro e Giorgio” di Piovà Massaia (nella foto), piccolo comune dell’astigiano.

Ad inchiodarlo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso della chiesa grazie alle quali si vede tutta la sequenza del furto. Dapprima aveva aperto il tabernacolo ma, trovandolo vuoto, si era avventato su una colonnina della balaustra che separa il presbiterio dalla zona dove sono posizionati i banchi dei fedeli, rompendola con una pietra usata come scalpello.

Utili per incastrare il colpevole, giunto sul posto a bordo della propria auto, si sono rivelate anche le telecamere di sorveglianza installate nelle principali vie d’accesso del paese di Piovà Massaia.

Il quarantaduenne deve ora rispondere di danneggiamento e tentato furto.