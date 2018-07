Marocchino stacca a morsi mezzo orecchio a tunisino

Tortona – Ieri sera, lunedì 2 luglio verso le undici e mezzo, a Tortona, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato Salah Lahniche, 45 anni di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “tentato omicidio”. L’uomo, poco prima, in Piazza Giovanni XXIII, al culmine di una violenta lite, scaturita anche a causa dei fumi dell’alcool, con un tunisino, afferrava una bottiglia di vetro e colpiva ripetutamente il suo rivale. Questi, immediatamente soccorso e ricoverato all’Ospedale, era curato per le molte lesioni riportate, per la cucitura del lobo di un orecchio che il marocchino gli aveva strappato coi denti e per qualche frattura. Per lui la prognosi, salvo complicazioni, è di 40 giorni. Per il marocchino invece è scattato l’arresto ed è finito in carcere ad Alessandria, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.