Niente funerale, ma cremazione, per Bruno Binasco che ha ricevuto i conforti religiosi

Tortona – Bruno Binasco è stato cremato stamane a Valenza. Il manager tortonese, che avrebbe compiuto 74 anni fra un mese, come è noto si è tolto la vita venerdì scorso tra le 6:30 e le 8:00 di mattina impiccandosi ad un trave del portico nel giardino della sua casa di Rivalta Scrivia in Via Savonesa. Dopo la benedizione, domenica e lunedì la salma è stata ospitata in una nota casa funeraria di Tortona. Secondo le volontà della moglie, che rispetterebbe le ultime volontà del marito defunto, non si terrà nessun funerale mentre i manifesti sono stati affissi solo per annunciare il decesso. Binasco, personaggio molto noto nel mondo imprenditoriale italiano e mondiale, ha tenuto le redini per decenni delle aziende dell’imprenditore Marcellino Gavio, più volte arrestato e finito sotto processo negli anni dell’inchiesta Mani Pulite, finendo quasi sempre assolto e beneficiando anche della prescrizione. Era stato anche alla guida della Fondazione Slala, creata per sviluppare la logistica in provincia di Alessandria. Molti hanno reso omaggio alla camera ardente di Binasco in questi due giorni: semplici cittadini ma anche imprenditori, uomini politici, parlamentari in carica ed ex, amministratori provinciali e comunali, fra cui il sindaco di Tortona, Gianluca Bardone. Le visite sono terminate alle 7 di ieri sera.

Attualmente Binasco era anche editore del settimanale Panorama di Tortona che gli ha reso omaggio, insieme ad altre due società guidate da lui, Class e Zunino Srl, con una corona di fiori esposta nella camera ardente.