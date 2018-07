Aral senza una guida non paga più gli stipendi

Alessandria – Il commissario straordinario di Aral Spa Alessandro Giacchetti (nella foto), 71 anni, ex prefetto di Viterbo e Trieste, è decaduto dall’incarico sabato 30 giugno e Aral (società consortile di 31 Comuni dell’alessandrino di cui il Comune di Alessandria detiene circa il 74% delle quote) è senza guida, al completo sbando, con le ditte fornitrici di servizi come quella delle pulizie e la lavanderia, che se ne sono andate perché nessuno le paga. Non basta in quanto i dipendenti, scenderanno in sciopero per protestare contro “il mancato puntuale pagamento dello stipendio del mese di giugno e della 14° mensilità”, come si legge nel comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil. La protesta è programmata per lunedì 9 luglio, e non c’entra niente – come qualcuno ha incautamente scritto – la presentazione delle offerte per la fantomatica gara d’affitto del ramo d’azienda, perché la gara non si farà mai, a meno che la mente fervida dell’assessore Paolo Borasio non tgiri fuori dal cilindro l’ennesimo coniglio che si rivelerebbe ben presto un granchio. Altro che, come ci tocca leggere, “ottimismo espresso dall’assessore Paolo Borasio che oggi incontrerà nuovamente i vertici Amag. Amag che avrebbe dovuto accollarsi l’onere di affittare Aral per sei mesi, il tempo di sbloccare la situazione discariche, in primis Solero e Castelceriolo, e preparare il piano per il concordato preventivo”. E il fatto che Aral abbia “deciso di non partecipare alla gara per l’affitto del ramo d’azienda di Aral” non una libera scelta, ma una impossibilità perché la gara non c’è. E non si deve neppure parlare dell’assurda e illegale proposta dei tre maggiori creditori (Koster, Solero Scarl ed Euroimpresa) che, in cambio del congelamento del debito di oltre 4 milioni, chiedono di poter entrare nella società e guidarla verso lidi più sicuri. Semplicemente non si può fare, perché Aral Spa è pubblica e i creditori sono dei privati. La verità è che se non si interviene con una gara vera e non si procede in tal senso, Aral Spa chiuderà i battenti con tutti i disastri conseguenti di cui qualcuno dovrà rispondere; penalmente, civilmente e politicamente.