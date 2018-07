Corse a rischio in Arfea per le agitazioni sindacali

Alessandria – Lavoratori Arfea ancora sul piede di guerra. Scatterà domani e durerà fino al 10 settembre il blocco degli straordinari “oltre nastro delle 12 ore”. Niente corse oltre l’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale, dunque, un’azione di protesta proclamata dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e figlia di una vertenza nata ad aprile con un incontro in azienda per la procedura di raffreddamento. Poi a giugno una nuova riunione ma senza esiti soddisfacenti. Sul tavolo gli argomenti sono lavoro, bigliettazione, fondo pensionistico, straordinari, ferie arretrate, sicurezza dei mezzi. In pratica, in base a quanto stabilito per il blocco, “il personale dell’Arfea dovrà, entro la 12° ora, interrompere il regolare servizio per trovarsi all’interno del deposito di appartenenza, considerando anche i tempi di post-arrivo, garantendo per tale termine la messa in sicurezza del veicolo”. Durante le giornate di astensione dal lavoro straordinario alcune corse dei pullman Arfea potrebbero, quindi, saltare. In particolare quelle che non permetteranno agli autisti di essere in deposito entro la 12° ora, considerato anche il tempo necessario allo spostamento e la messa in sicurezza del veicolo. Sul sito dell’Arfea l’elenco delle corse interessate che sono sedici.