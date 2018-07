Nell’intervista di Zanier, il grande psichiatra italiano osserva come vi sia una strana convergenza tra il Vaticano, la Francia di Emanuel Macron e la politica brutale di Soros che finanzia le grandi migrazioni per scopi tutt’altro che umanitari. In questo contesto farebbe bene Salvini a lanciare la proposta della “Lega delle Leghe” d’Europa, una sorta di “Nuovo Ordine Templare” che faccia da argine all’invasione islamico-africana.