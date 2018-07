Nel Tir, in mezzo alla plastica, sono arrivati sei clandestini di colore

Vignole Borbera – Ieri mattina verso le 10 alla Sli di Vignole Borbera, azienda associata alla Tamoil che produce oli lubrificanti, i magazzinieri si apprestavano a scaricare un camion proveniente dalla Spagna con un carico di materiale plastico. Il camion era parcheggiato nel piazzale della fabbrica, pronto per le operazioni pianificate ma, quando gli autisti hanno aperto gli sportelloni, improvvisamente sono letteralmente saltati giù dal camion sei ragazzi di colore che, presumibilmente, si erano intrufolati clandestinamente al momento del carico, riuscendo a nascondersi tra i sacchi e gli scatoloni. Un viaggio che non deve essere stato esattamente agevole, considerando temperature, buio e gli oltre mille chilometri affrontati.

Eppure i migranti sono riusciti a fuggire dileguandosi nelle campagne circostanti. Sono intervenuti i carabinieri che hanno posto sotto sequestro il mezzo per le indagini di rito

Quattro dei sei migranti, tre sudanesi e un algerino, sono stati rintracciati poco dopo lungo la strada provinciale 140 della Val Borbera, non lontano dalla Sli. Nessuna traccia, invece, degli altri due. Gli uomini della Benemerita stanno collaborando con la questura per comprendere se a queste persone possa essere attribuito o meno lo status di richiedente asilo.

Dalla Sli è stato reso noto che il camionista non è un dipendente dell’azienda e che il camion non appartiene alla società.