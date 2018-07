Non ha avuto giustizia la signora Simona Casciano morta in circostanze misteriose all’ospedale di Alessandria

Alessandria (Red) – Nessun colpevole nel caso di Simona Casciano. La donna, quando aveva 37 anni, il 13 febbraio 2016 morì all’ospedale di Alessandria tre giorni dopo aver dato alla luce la piccola Arianna.

Il parto era andato bene, stava per essere dimessa. Poi la tragedia. Simona Casciano perse i sensi, fu portata in Rianimazione e non ne uscì viva.

Due anni dopo il caso è stato definitivamente archiviato. Quindici gli indagati, tra medici e infermieri della Ginecologia e della Rianimazione, tutelati dagli avvocati Piero Monti, Roberto Cavallone e Carlo De Lorenzi, ma nessuno è responsabile della tragedia.

Sono state escluse responsabilità penali da parte di due medici legali in quanto, secondo quanto rilevato, tutti i protocolli previsti per questi casi erano stati applicati.

Ovviamente amareggiato Davide Riccobono, marito di Simona, che sta facendo da padre e madre per la piccola Arianna.

Amareggiati i genitori di Simona, che hanno perso una figlia nel momento stesso in cui li aveva fatti diventare nonni.

Non c’è rassegnazione, perché Simona Casciano, come ricordato da loro, “era una donna sana quando era entrata in ospedale ed era sana anche subito dopo la gravidanza”.

Che cosa può essere successo allora in quei tre maledetti giorni dopo il parto?

Il consulente della famiglia ipotizzò che la causa della morte, embolia polmonare, fu conseguenza dello stato di immobilità della puerpera, sempre tenuta a letto, dopo il parto, senza che si fosse mai fatta alzare.

Diversa, invece, la ricostruzione dei consulenti d’ufficio che, al contrario, avevano evidenziato che Simona era stata fatta alzare in occasione della visita dal traumatologo per verificare la diastasi, cioè una sofferenza addominale che Simona Casciano accusava in quei giorni.

Cosa successe allora quel giorno? Fu davvero fatta alzare in quella circostanza?

Purtroppo, con l’avvenuta archiviazione, non si saprà mai.

Resta l’amarezza dei genitori e del marito di Simona che non volevano un colpevole ad ogni costo ma che almeno, secondo le loro dichiarazioni, “si fosse celebrato un processo in modo da avere più possibilità di verificare i fatti, di ascoltare testimonianze, di confrontare le perizie dei consulenti. Se, alla fine di articolato dibattimento non fossero emerse responsabilità, avremmo comunque avuto la certezza che tutto il possibile era stato fatto per fugare anche ogni minimo dubbio”.

Un anno fa si era svolta una marcia in suo ricordo con circa 200 persone, tutti amici della donna, che silenziosamente hanno camminato insieme al marito Davide Riccobono, partendo dall’ospedale per arrivare mezzora dopo davanti al Tribunale, quasi ad invocare una sentenza voluta non per vendetta ma per giustizia. Una giustizia che non è mai arrivata per la povera Simona dopo il decesso a soli 37 anni avvenuto tre giorni dopo il parto per un’embolia polmonare la sera del 13 febbraio 2016 all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Una morte che non ha ancora una spiegazione quella di Simona, una stimata funzionaria di Banca Barclays, alla sua prima gravidanza. Era stata ricoverata lunedì 8 febbraio 2016, ma dopo la nascita di una splendida bimba, avvenuta mercoledì 10 febbraio 2016, finiva nel reparto di rianimazione per le complicanze dovute ad una diastasi pubica confermata dalle radiografie. Dopo tre giorni di agonia cessava di vivere per un’embolia polmonare, e non si capisce perché i medici del reparto di ostetricia e ginecologia, di cui primario era la dottoressa Oria Trifoglio, non avessero dato corso alla terapia prevista in casi come questo, cioè d’una paziente bloccata a letto da un catetere, lasciata invece tre giorni senza cure. Tutto il mondo sa quanto fosse prevedibile l’insorgere di complicanze in queste condizioni per cui non deve meravigliare il fatto che sabato 13 febbraio le condizioni della paziente fossero peggiorate al punto che sopravveniva la morte per arresto cardiaco da embolia polmonare massiva, come è emerso dall’autopsia effettuata mercoledì 17 febbraio 2016 dal dottor Roberto Testi di Torino. A questo punto, il marito, il dottor Davide Riccobono di 42 anni, funzionario commerciale per l’estero d’una multinazionale operante nel settore dell’edilizia, sporgeva denuncia ai carabinieri affinchè fosse avviata un’inchiesta da parte della procura della repubblica di Alessandria. Il dottor Riccobono, assistito dagli avvocati Mauro Anetrini e Roberto Stroppiana di Torino, richiedeva ed otteneva anche il sequestro della cartella clinica, messa subito a disposizione degli inquirenti.

La pm Marcella Bosco apriva un fascicolo per omicidio colposo e iscriveva nel registro degli indagati i medici e i paramedici che avevano avuto in cura la donna, in tutto si trattava di quindici persone compresa la primaria Oria Trifoglio.

Tuttavia il pm Andrea Zito – che nel frattempo aveva preso in carico il fascicolo – aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma il marito della povera signora Casciano si opponeva all’archiviazione ed il gip Paolo Bargero, nel mese di ottobre, respingeva la richiesta di archiviazione ordinando nuove indagini e nuove perizie.

Il primo medico legale incaricato dal pm Stefano Moltrasio per analizzare da capo la situazione è stato il dottor Vittorio Merchesotti di Acqui Terme che rifiutava l’incarico per conflitto di interessi in quanto la moglie aveva partorito ad Alessandria in cura da tre, fra medici e paramedici, dei quindici indagati.

Il secondo perito, il dottor Vittorio Aguggia, un medico legale di Alessandria, accettava e avrebbe dovuto consegnare i risultati delle analisi all’udienza fissata per il 19 giugno prossimo che è stata prorogata.

Appare molto strano il fatto che ci siano voluti 16 mesi di indagini, tre pm, tre medici legali, per non concludere niente. I reati di cui avrebbero dovuto rispondere gli indagati erano quelli di omicidio colposo e colpa medica.