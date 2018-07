Nuovo socio per la Ecoplasteam di Spinetta Marengo pronta ad avviare la produzione di plastica ecologica

Spinetta Marengo (Alessandria) – Ecoplasteam Spa, la start up innovativa proprietaria del primo stabilimento al mondo per la produzione di Ecoallene, il nuovo materiale plastico proveniente dal riciclo dei contenitori per bevande ed alimenti conosciuti come “tetrapak”, avvierà a ottobre l’impianto di Spinetta Marengo (AL). Il piano industriale prevede il trattamento di un volume iniziale di 6-7mila tonnellate annue di contenitori “poliaccoppiati” (composti cioè da strati di cellulosa, plastica e alluminio), che saliranno a 12.000 t/a nel corso del 2019. Attraverso un complesso procedimento, questi contenitori – fino ad oggi inceneriti o parzialmente riciclati attraverso la separazione dei tre componenti, con costi elevati e grande consumo di energia – saranno invece trasformati nel nuovo materiale plastico totalmente riciclabile, l’Ecoallene, colorabile e dotato di un effetto “glitter” naturale, proprio perché contiene particelle di alluminio.

Ecoplasteam ha recentemente aumentato il capitale sociale per permettere l’ingresso di un nuovo socio particolarmente interessato a utilizzare nello sport i nuovi prodotti ecologici provenienti dal riciclo industriale: il manager piemontese Stefano De Alessi, titolare della Dao Spa, una delle principali società italiane nel campo delle acquisizioni di diritti sportivi e della gestione di atleti.

Nominato anche il nuovo responsabile della sicurezza di Ecoplasteam Spa che è Alessandro Giampietri, atleta cintura nera di kick boxing ed esperto di vigilanza e sistemi di sicurezza, che ha lavorato per varie aziende e banche sul territorio. Carlo F. Maggi, Presidente di Ecoplasteam, ha commentato: “Siamo lieti dell’ingresso di Giampietri nella nostra squadra e diamo il benvenuto a De Alessi nella partnership di cui fa parte anche Swiss Merchant Corporation di Lugano. Questi ingressi premiano il lavoro fatto dalla società in questi due anni e crediamo che la crescita di Ecoplasteam passi soprattutto dal valore delle persone che fanno parte del team e che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda”.