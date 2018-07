E ora siamo anche Campioni del Mondo

Campione del Mondo nel 1976, Campione Europeo e due volte Campione d’Italia Rally, Vito Reisoli è entrato a fare parte della squadra di Alessandria Oggi. Ci voleva un rallysta della sua statura per aiutarci a continuare la nostra battaglia in nome della verità tra mille ostacoli che si trovano lungo la strada. Inizierà tra pochi giorni la sua rubrica “Al Volante” alla prova delle novità automobilistiche sul mercato. Inizieremo con la BMW che ci metterà a disposizione il concessionario Rolandi di Alessandria. Di quale modello si tratta non ci è dato sapere. Fa parte della sorpresa.