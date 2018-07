Le squadre della Lega Nazionale Dilettanti “scaldano i motori” per il prossimo Campionato di Calcio

Alessandria – Inizieranno domani, 6 luglio, con l’apertura delle iscrizioni ai campionati di calcio, le attività ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione di Alessandria, per la stagione sportiva 2018-2019. Per Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e rispettive Coppe il termine ultimo per presentare la documentazione, per via informatica, sarà il 13 luglio mentre per la Seconda Categoria il 16 luglio. I calendari completi delle varie competizioni saranno pubblicati dal 1 agosto in modo da permettere alle Società di poter pianificare le varie attività con maggiore chiarezza. Per la Terza Categoria discorso a parte per quanto concerne novità ed agevolazioni. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Consiglio della LND ha stabilito che i diritti d’iscrizione per le società neo affiliate saranno gratuiti. Un investimento per far ripartire il calcio dilettantistico piemontese, che non sta vivendo un periodo felice con numeri impietosi che parlano di trecento società sparite negli ultimi venti anni, dalla base. Novità ed agevolazioni ci saranno anche per il campionato di serie D Femminile, Serie D Calcio a 5 e Calcio a 5 femminile.

Diversi cambiamenti anche per i campionati e tornei del Settore Giovanile e Scolastico che, dopo la riforma della passata stagione, partiranno senza fasi di qualificazione con la distinzione tra manifestazioni a carattere regionale e provinciale già determinate dalle graduatorie della passata stagione. Modifiche regolamentari anche in tema di tesseramenti minori grazie all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 che agevolerà il tesseramento per i minori stranieri che dimostreranno di essere iscritti da almeno 365 giorni negli Istituti Scolastici Italiani.

Confermata la volontà di estendere l’attività ricreativa anche alla Provincia di Alessandria con tornei amatoriali di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5.

Infine, per le competizioni ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, ci sarà l’indicazione di un massimo di nove calciatori di riserva nella distinta di gara.