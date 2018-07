Vito Reisoli: un campione in squadra

Una sfida irripetibile, quella di Vito Reisoli che, a partire da quando aveva poco più di 20 anni, è diventato uno dei più grandi navigatori italiani di rally di tutti i tempi. Campione del Mondo nel 1975-76 con la Lancia Stratos – quando era ancora il Campionato Internazionale Costruttori – e poi campione d’Europa nel 1977 e 1978, per finire campione d’Italia con l’Alfa Romeo Alfetta. Direttore sportivo per grandi team, oggi è un distinto signore che non ha perso la passione per i motori. Per questo è entrato nella squadra di Alessandria Oggi in veste di gentleman driver per cui proverà le novità automobilistiche stilando un giudizio obiettivo e approfondito a vantaggio dei nostri lettori automobilisti.