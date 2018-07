Fine settimana all’insegna dei centauri

Alessandria e Castellazzo Bormida – Questo fine settimana torna ad Alessandria e a Castellazzo Bormida il “Motoraduno Motociclistico Internazionale Madonnina dei Centauri” giunto alla 73a edizione consecutiva. Si svolgerà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, mentre nel capoluogo avrà la base operativa, con iscrizioni e distribuzione dei gadget, in Viale della Repubblica nei Giardini Pubblici tra Piazza Garibaldi e la Stazione ferroviaria.

Questo il programma.

Venerdì 6 luglio 2018

12:00 Apertura area raduno e iscrizioni ufficiali FMI. Per i soli iscritti al raduno, è possibile prenotare la partecipazione alla gita lunga del sabato (quota euro 25.00 alla prenotazione).

15:00 Partenza per la gita turistica gratuita, che prevede la visita ai monumenti cittadini.

19:00 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI, l’ingresso all’area del raduno rimane comunque aperto ai radunisti.

Sabato 7 luglio 2018

8:00 Apertura area raduno.

9:00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI. Per i soli iscritti al raduno, è possibile prenotare la partecipazione alla gita lunga del sabato (quota euro 25 alla prenotazione).

9:45 Concentrazione e controllo partecipanti al giro turistico.

10:00 Partenza per la gita turistica di circa 150 Km con sosta pranzo (quota euro 25,00 alla prenotazione). Presentarsi con il pass e la prenotazione effettuata.

12:30 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI.

14:00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI.

15:00 Partenza per la gita turistica gratuita, riservata ai soli iscritti.

17:45 Nel cortile del Palazzo Comunale di Alessandria accoglienza delle delegazioni italiane e straniere da parte della città di Alessandria, con il rituale scambio dei doni. Partenza per Castellazzo Bormida delle autorità e delle delegazioni straniere per partecipare alla cerimonia in Santuario.

19:00 Sul piazzale del Santuario accoglienza da parte del Comune di Castellazzo Bormida ed assegnazione delle Damigelle d’onore ai Primi Centauri. A seguire all’interno del Santuario di Castellazzo Bormida funzione religiosa officiata da S.E. Mons. Guido Gallese, Vescovo dei Centauri. Al termine della funzione, accensione da parte del Presidente d’onore della fiaccola votiva, che rimarrà perennemente accesa fino a domenica sera, a seguire il corteo delle Autorità raggiungerà a piedi Piazza San Martino, dove il Primo Cittadino di Castellazzo Bormida darà ufficialmente il via alla ‘Mezzanotte bianca’.

21:30 ad Alessandria musica live nei pressi dell’area raduno.

22:30 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI, l’ingresso nell’area del raduno rimane comunque aperto ai radunasti.

Domenica 8 luglio 2018

7:30 Apertura area raduno

8:00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI.

9:00 Formazione del corteo ufficiale e partenza della colonna motorizzata dal Palazzo Vescovile in Alessandria per il Santuario di Castellazzo Bormida.

10:00 Celebrazione della S. Messa nel Santuario, ingresso dei Primi Centauri e delle rispettive damigelle, ma senza le moto, che non entreranno in chiesa, ma rimarranno ordinatamente parcheggiate sul sagrato del Santuario. Al termine della S. Messa benedizione del Vescovo Mons. Gallese sul piazzale del Santuario a tutti i motociclisti presenti al raduno.

11:00 Partenza del corteo da Castellazzo Bormida, preceduto dalle Autorità e dal Comitato d’Onore per raggiungere Alessandria.

11:45 Arrivando alla rotonda in fondo al cavalcavia di viale Brigata Ravenna, il corteo svolterà a sinistra, quindi percorrerà spalto Borgoglio, proseguirà per il ponte Tiziano, in fondo alla rotonda svolterà a destra per raggiungere e percorrere il ponte Meier, quindi arrivando sul fondo del ponte svolterà in lungo Tanaro Solferino fino alla rotonda, per riprendere poi in direzione spalto Borgoglio, arrivato alla prima rotonda svolterà a sinistra, alla seconda rotonda proseguirà verso corso Crimea per arrivare in piazza Garibaldi, dove il corteo di moto culminerà nella sfilata conclusiva, passando davanti al palco delle Autorità. Al rientro del corteo, ingresso gratuito in viale della Repubblica a tutti i partecipanti, anche se non iscritti al raduno. 13.00 Chiusura iscrizioni ufficiali.

14:30 Esposizione delle classifiche ufficiali.

15:00 Inizio premiazione. Corteo conclusivo della domenica da Castellazzo B.da ad Alessandria con oltre 10.000 partecipanti, che sfilano per circa 80 minuti, distribuiti in un serpentone di moto lungo circa 12 km.