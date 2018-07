Moribondo conducente di minicar che ha tamponato un trattore

Alessandria – Ancora un incidente sulla strada per Casalcermelli, appena fuori Alessandria, dopo quello costato la vita lo scorso 26 giugno all’alessandrino Maurizio Sordo, deceduto in seguito ad uno scontro frontale che lo aveva fatto sbalzare dall’auto uccidendolo praticamente all’istante. Ieri pomeriggio, giovedì 5 luglio, verso le quattro e mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar ha impattato violentemente contro un trattore che stava tagliando l’erba. Nell’urto l’automobilista, un sessantenne di Alessandria, ha riportato un trauma al volto ed è stato portato dal 118 in ospedale ad Alessandria in codice rosso. La sua prognosi resta riservata.