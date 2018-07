Piastrellista di Casale muore in un incidente stradale

Casale Monferrato – Un piastrellista di 42 anni, Paolo Gentile di Casale, ha perso la vita ieri sera verso le 11 e mezzo vittima di un tragico incidente stradale. Al volante di una Fiat Punto, mentre stava percorrendo Strada Vialarda, per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un fuoristrada che procedeva in senso inverso. Per l’automobilista non c’è stato niente da fare e all’arrivo dei sanitari del 118 era già morto. Lascia la moglie e due figli, l’ultimo di appena un anno. A bordo del fuoristrada una famiglia di quattro persone che hanno riportato solo ferite ed escoriazioni.