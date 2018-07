Rissa tra rumeni in pieno centro

Alessandria – Botte da orbi in pieno giorno nel centro di Alessandria, ieri verso l’una del pomeriggio davanti alla “Cremeria della Piazza” di fianco alle Poste di Piazza Libertà, gestita da cinesi. Protagonisti della rissa un rumeno già noto alle forze dell’ordine, che era nel locale con la fidanzata, e tre connazionali che lo aspettavano fuori. All’uscita hanno iniziato ad insultarsi con tanto di sputi in faccia, quindi si è passati ai fatti con una gragnuola di cazzotti e calci. All’arrivo delle Volanti, i tre sono scappati mentre il rumeno che era uscito dal locale con la fidanzata è stato portato al pronto soccorso per essere medicato.