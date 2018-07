Sarebbe stato il figlio a causare la morte per ipotermia della donna trovata sola in casa ad Arquata nel febbraio scorso

Alessandria – A causare la morte di Igina Fabbri di 71 anni ad Arquata Scrivia martedì 6 febbraio 2018 potrebbe essere stato il figlio Mauro Traverso, 46 anni, disoccupato. Il movente sarebbe quello dei soldi che gli servivano per soddisfare i suoi vizi compreso quello della droga. Infatti, secondo i carabinieri che hanno condotto le indagini, l’uomo sarebbe dedito all’uso di sostanze stupefacenti che acquistava abitualmente chiedendo soldi alla madre alla quale avrebbe prosciugato il conto in banca. In un primo momento si era pensato che l’anziana donna fosse stata vittima di un’aggressione da parte di alcuni ladri sorpresi in azione nell’antica casa di famiglia, posta sull’altura che sovrasta la Borgata Pessino ad est di Arquata, nella zona appena dopo il ponte sul torrente a sud di Varinella. Era stato proprio il figlio a chiamare i carabinieri poco dopo le cinque del pomeriggio dicendo di averla trovata legata ad una sedia, intirizzita e in stato di semi incoscienza. La poveretta era stata soccorsa dai sanitari del 118, ma per lei non c’è stato niente da fare. Sul posto erano giunti i carabinieri del reparto operativo e nucleo investigativo di Novi e Arquata. Quel pomeriggio faceva molto freddo ed aveva nevicato, per cui in quella vecchia casa ormai disabitata e senza riscaldamento si gelava. Igina Fabbri, che era originaria di Genova come il marito Pietro Traverso mancato qualche anno fa, era stata legata ad una sedia ed era rimasta a lungo prigioniera nella stanza dove è svenuta prima di essere ritrovata dal figlio per poi morire durante la disperata corsa con l’autoambulanza all’ospedale.

In quella casa Igina aveva vissuto col marito e il figlio Mauro da quando la famiglia, nel 2005, si era trasferita ad Arquata. Dopo la morte del marito avvenuta nel 2011, Igina e il figlio Marco si erano sistemati in un appartamento in un quartiere residenziale di recente realizzazione, in Via Avio 13.

Le indagini, affidate al pm Alessio Rinaldi, sono state svolte dai Carabinieri del Reparto Operativo di Alessandria che ieri pomeriggio hanno arrestato Mauro Traverso alle 3 e mezzo mentre si trovava in casa della convivente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve rispondere di sequestro di persona e omicidio, entrambi aggravati dall’aver commesso il fatto nei confronti di una parente stretta.

Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a portare la madre nell’abitazione di Borgata Pessino sin dal 4 febbraio, e non il 5 come lui stesso aveva inizialmente sostenuto, e a rinchiudercela dopo averla ammanettata ai polsi con delle fascette da elettricista, abbandonandola poi per due giorni in quella casa priva di energia elettrica e di riscaldamento, causandone poi la morte per ipotermia.

Tossicodipendente e con la costosa passione delle auto sportive, Traverso, secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, avrebbe ucciso la madre per motivi di soldi, di cui aveva sempre più bisogno. Avrebbe, inoltre, mentito anche a proposito dei suoi spostamenti: sul momento in cui avrebbe accompagnato la madre a Borgata Pessino, sui suoi movimenti del 5 febbraio, sulla ricostruzione di quanto accaduto il giorno 6, prima del ritrovamento del corpo della madre e in merito al luogo di ritrovamento delle chiavi della casa di Borgata Pessino.

Così come avrebbe mentito all’amico che, senza sospettare nulla di ciò che aveva in mente il Traverso, il 6 febbraio gli aveva prestato il furgone col quale poi si era recato sul luogo in cui aveva rinvenuto la madre agonizzante.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, Traverso, il 4 febbraio, avrebbe condotto la madre nella casa di Borgata Pessino, l’avrebbe stordita e legata ai polsi con quelle fascette, poi se ne sarebbe andato di casa in tutta tranquillità. Due giorni dopo, col furgone dell’amico si sarebbe recato nuovamente in quella casa e, vedendo la madre praticamente morta e stramazzata a terra, l’avrebbe adagiata sul letto, spezzato le fascette e poi chiamato i carabinieri.

I quali, però, attraverso riscontri testimoniali e rilevamenti tecnici, analisi dei traffici telefonici e dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno smontato la sua versione dei fatti e individuato in lui il presunto colpevole.

Traverso è attualmente in carcere di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

