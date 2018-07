Sp161 della Crenna: dal 9 luglio percorribile il nuovo ponte sul Neirone

Gavi – Proseguono gli interventi di adeguamento della provinciale SP161 della Crenna, nei Comuni di Gavi e Serravalle Scrivia, finalizzati a ridurre l’impatto dei mezzi di cantiere sulla circolazione.

A partire da lunedì 9 luglio sarà aperto al traffico pedonale e veicolare, temporaneamente a senso unico alternato e con limite di 30 km/ora, il nuovo ponte sul torrente Neirone. Una volta conclusi anche gli ultimi interventi sulle due spalle del ponte (cioè le strutture di sostegno terminali) sarà possibile circolare a doppio senso di marcia.

Questa nuova struttura – costruita in corrispondenza del vecchio ponte, demolito nel 2016 – è solo uno degli interventi previsti lungo la SP161. Il progetto, infatti, comprende anche l’allargamento della galleria della Crenna e la realizzazione preliminare di una deviazione provvisoria del traffico (bypass) sulla strada comunale Salita della Crenna, nel Comune di Serravalle, funzionale a garantire la circolazione durante i lavori nella galleria.

L’adeguamento del bypass è ormai pressoché ultimato, salvo un allargamento della sede stradale negli ultimi metri del percorso. Per poter attivare il bypass mancava ancora un elemento, definire a chi spettasse la gestione della strada comunale nel periodo transitorio di utilizzo come viabilità provinciale, ma anche questo passo è stato risolto grazie a una positiva collaborazione tra Rfi, Comune di Serravalle e Cociv, in un’ottica di ricerca di soluzioni condivise nell’interesse generale.

Ultimate le attività tecniche propedeutiche e i relativi collaudi, nei prossimi giorni verrà così consegnata all’amministrazione comunale di Serravalle la viabilità di bypass, la cui gestione straordinaria sarà affidata al Comune, con oneri di manutenzione a carico di Cociv. A breve sarà dunque possibile deviare il traffico della Sp161 sulla Salita della Crenna e iniziare i lavori di adeguamento della galleria, che dureranno circa 11 mesi.