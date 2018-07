Donna al volante esce dal distributore mentre arriva una moto: lei è quasi illesa, il centauro è grave all’ospedale

Tortona – Aveva finito il rifornimento e stava uscendo dal piazzale del distributore di benzina poco prima del ponte sullo Scrivia al volante della sua Opel Corsa ma non s’è accorta che un motociclista stava sorpassando in rettilineo alcune auto e gli ha sbarrato la strada. L’incidente si è verificato ieri mattina verso le 11 e un quarto sulla ex statale per Alessandria. La donna, 52 anni di Spineto, era uscita dal distributore diretta a Tortona mentre un giovane di Alessandria di 26 anni stava andando ad Alessandria. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato ricoverato all’ospedale ad Alessandria gravemente ferito, la cui prognosi resta riservata anche se non sembra in pericolo di vita. Qualche escoriazione per la donna al volante della Opel.

(Nella foto il punto in cui si è verificato il grave incidente).