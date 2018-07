È un film horror, thriller del 2018, diretto da Gerard McMurray, con Y’Lan Noel e Lex Scott Davis. Uscita al cinema il 05 luglio 2018. Durata 97 minuti. Distribuito da Universal Pictures. Dietro ogni tradizione si cela una rivoluzione. Dopo l’Independence Day, assisti alla nascita dell’annuale “Sfogo”, le 12 ore prive di regole. Benvenuti nel movimento che ha inizio come un semplice esperimento: La prima notte del giudizio.

Per abbassare il tasso di criminalità sotto l’1 percento per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

* DATA USCITA: 05 luglio 2018

* GENERE: Horror, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Gerard McMurray

* ATTORI: Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Marisa Tomei, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Melonie Diaz, Patch Darragh, Mo McRae, Steve Harris, Maria Rivera.

Megaplex Stardust Tortona

dal 5 luglio

SALA 2 – 20:30 – 22:40

* PAESE: USA

* DURATA: 97 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures