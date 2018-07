L’App Store ha 10 anni, fu rivoluzione

L’App Store di Apple compie 10 anni: fu lanciato il 10 luglio 2008 e aveva in catalogo solo 500 applicazioni. Il negozio digitale di Cupertino ha rappresentato una svolta culturale per la fruizione di contenuti e ha generato una nuova economia, quelle della app e degli sviluppatori a cui l’azienda co-fondata da Steve Jobs in questi dieci anni di vita ha staccato un assegno di 100 miliardi di dollari. Attualmente l’App Store ha 500 milioni di visitatori a settimana.

“Nel suo primo decennio, l’App Store ha superato le nostre più rosee aspettative: dalle app innovative che gli sviluppatori hanno immaginato, al modo in cui i clienti hanno fatto delle app parte della loro vita quotidiana. E questo è solo l’inizio. Non potremmo essere più orgogliosi di ciò che gli sviluppatori hanno creato e di ciò che i prossimi 10 anni hanno in serbo”, spiega Phil Schiller, senior vice president.