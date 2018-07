L’incredibile viaggio del fachiro

È un film drammatico del 2018, diretto da Ken Scott, con Bérénice Bejo e Dhanush. Uscita al cinema il 04 luglio 2018. Durata 92 minuti. Distribuito da Notorious Pictures. Dopo la morte della madre, l’indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto prima, un prestigiatore parigino recatosi in India ad imparare l’arte dei fachiri. Giunto a destinazione, si rifugia in uno store Ikea affascinato da questo strano mondo così distante dalla sua India. Da qui, inizieranno una serie di disavventure che lo porteranno a girare l’Europa e a trovare l’amore della sua vita. Questa è la storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

DATA USCITA: 04 luglio 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Ken Scott

ATTORI: Bérénice Bejo, Dhanush, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Sarah-Jeanne Labrosse, Seema Biswas, Abel Jafri, Ben Miller, Gérard Jugnot

Megaplex Stardust Tortona

dal 5 luglio

SALA 3 – 20:30

PAESE: Francia

DURATA: 92 Min

DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures