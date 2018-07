È una commedia del 2018, diretta da Jeff Tomsic, con Jeremy Renner e Jon Hamm. Uscita al cinema il 05 luglio 2018. Durata 100 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia. Basato su una storia vera, apparsa in un articolo del Wall Street Journal intitolato “It takes planning, caution to avoid being it” di Russell Adams, Prendimi!, il film diretto da Jeff Tomsic, mostra fino a che punto si può arrivare pur di vincere la sfida. Per un mese all’anno, cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del “tag” cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia “Preso!”. Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando… ed è pronto.

* DATA USCITA: 05 luglio 2018

* GENERE: Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: Jeff Tomsic

* ATTORI: Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Leslie Bibb, Rashida Jones, Brian Dennehy, Hannibal Buress, Nora Dunn, Steve Berg.

* PAESE: USA

* DURATA: 100 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Italia