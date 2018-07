Muore il marito della sindaca di Bosio schiacciato dal trattore che si ribalta nella vigna

Bosio – Mortale infortunio sul lavoro, stamane intorno alle 11, nella campagna di Bosio. A perdere la vita è stato Luca Grosso, un agricoltore di 56 anni, molto conosciuto in paese in quanto marito della sindaca Carmen Guido (insieme nella foto). Stava lavorando nella vigna dell’azienda di famiglia, La Caplana, quando, improvvisamente, ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato e gli è rovinato addosso uccidendolo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo e quando l’elisoccorso del 118 ed i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Novi Ligure.