Musica rinascimentale con Massimo Marchese al castello

Morsasco – Nuovo progetto discografico per Massimo Marchese. Dopo diversi anni lontano dalle scene alessandrine, il liutista è tornato assieme ad un altro affermato musicista quale Ugo Nastrucci.

L’occasione sarà la serata di mercoledì 11 luglio al Castello di Morsasco dove, con inizio alle 21,30, il musicista si esibirà in un concerto di Vihuelas, la viola a mano, un antico strumento spagnolo.

Un appuntamento che preannuncia l’imminente registrazione discografica del Cancionero de Uppsala, raccolta di composizioni musicali spagnole dell’epoca rinascimentale, in una versione inedita per duo di viola a mano.

Protagonista indiscusso per molti anni della vita della città di Alessandria, Massimo Marchese nel suo lungo curriculum può vantare tour nelle più grandi piazze concertistiche in Asia, Stati Uniti, Sud America ed Europa. Il suo ritorno nel capoluogo piemontese è occasione per poter apprezzare un ricco programma che riporterà alla luce un inedito manoscritto.