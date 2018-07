Pasticciere gaviese di 63 anni si impicca sotto il ponte del Carmine a Borghetto Borbera

Borghetto Borbera – Verso le tre e mezzo di ieri mattina, un uomo di 63 anni, di Gavi, si è tolto la vita impiccandosi al ponte del Carmine, in val Borbera, nella zona delle strette di Pertuso lungo la provinciale 140. Ad intervenire sul posto sono stati i Carabinieri di Novi Ligure, allertati dai parenti della vittima che lo cercavano già dalla sera. L’uomo, Gianni Montecucco, 63 anni, titolare con la moglie Enrica Bassano dello storico Bar del Moro a Gavi, è un apprezzato pasticciere ed è molto conosciuto in paese. L’hanno trovato senza vita ai piedi del ponte. Si era allontanato da casa verso l’ora di cena e non aveva più fatto ritorno. La cosa ha allarmato i familiari che hanno subito avvisato i Carabinieri di Novi. Immediatele ricerche fino a quando, intorno alle 3 di notte, l’auto dello scomparso è stata ritrovata parcheggiata nelle vicinanze del ponte del Carmine. All’interno della vettura gli uomini della Benemerita hanno trovato un biglietto dove sarebbero state spiegate le ragioni dell’insano gesto di cui non ci è dato sapere. Troppo semplice appare la tesi della depressione psichica, per cui il caso resta al vaglio degli inquirenti. I Carabinieri hanno chiamato i Vigili del Fuoco di Novi per recuperare il cadavere.