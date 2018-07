Per i Grigi riprendono gli allenamenti

Alessandria – Inizierà ufficialmente domani, martedì 10 luglio, la nuova stagione sportiva dell’Alessandria Calcio. Alle 20 giocatori e staff si ritroveranno a cena, poi tre giorni di visite mediche e da sabato 14 luglio inizieranno gli allenamenti al centro sportivo Michelin. Tra i tifosi aumenta la curiosità di vedere all’opera il neomister grigio, Gaetano D’Agostino (nella foto), assieme al suo staff. Unico “vecchio” rimasto è Andrea Servili, confermato preparatore dei portieri anche per quest’anno. Al momento sono solo due i nuovi arrivati per quanto concerne la rosa e cioè il difensore greco Zogkos e l’attaccante brasiliano Sartore. Faranno parte della pattuglia due giovani, il difensore Cottarelli, reduce da un campionato in D vinto a Busto Arsizio, e Kleto Gjura, che viene dalle giovanili.

In attesa, ovviamente, di vedere se patron Luca di Masi attuerà quella “linea verde” promessa subito dopo la fine dello scorso campionato per dare un taglio netto col passato.