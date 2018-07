Rapinato nella notte il negozio di Bulgari all’outlet di Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia – Prima di darsi alla fuga i ladri hanno dato fuoco a cataste di pneumatici per auto nelle due vie di accesso all’outlet. In questo modo hanno distratto l’attenzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco che sono stati impegnati a mettere in sicurezza la zona dando un sensibile vantaggio ai fuggiaschi. I focolai erano distanti 200-300 metri l’uno dall’altro e i vigili del fuoco, intervenuti da Tortona, li hanno spenti in pochi minuti. Solo dopo aver avuto ragione delle fiamme, è stato possibile effettuare un sopralluogo che ha evidenziato il furto messo a segno nel negozio di Bulgari tra le due e le tre di stanotte. È del tutto evidente che sia stato opera di professionisti che hanno pianificato tutto con grande cura anche nei minimi particolari. Nessun danno alle cose, nessun estraneo coinvolto, per un furto alla Arsenio Lupin: perfetto e senza lasciare tracce. Sul colpo stanno indagando i carabinieri di Novi Ligure mentre il negozio Bulgari, che anche ieri è stato uno dei più visitati dell’intero Outlet, oggi ha riaperto regolarmente. Non è dato sapere l’ammontare del furto.