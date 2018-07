Soros e i globocrati contro la dignità dell’uomo e della famiglia

Diego Fusaro intervistato dal nostro Gianmaria Zanier ritorna sul tema della globalizzazione che tende ad annientare le identità personali e nazionali a tutto vantaggio delle multinazionali che in questo modo rimuovono ogni ostacolo alla vendita di qualunque cosa producano. Anche se palesemente inutile. Determinante per questa opera destabilizzante a livello globale è George Soros che finanzia a piene mani le Ong e tutte le associazioni fintamente umanitarie che tendono a mescolare le culture per impoverire le identità a vantaggio di chi vuole dominare il mondo a suo vantaggio.