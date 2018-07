Da Amv Spa Valenza

Ritardi nel recapito delle bollette –

Con la presente si comunica che a seguito di un disguido postale del quale Amv Spa è venuta a conoscenza solo in data odierna, il recapito delle bollette relative al servizio idrico sta subendo ritardi.

A tale proposito si avvisa che Amv Spa applicherà gli interessi di mora a decorrere dal 01/08/2018 e non dal giorno successivo alla scadenza del 10/07/2018 indicato in bolletta.

Si comunica altresì che l’utenza con domiciliazione bancaria può avvalersi della facoltà di storno entro 8 giorni successivi alla scadenza stessa.

Gli uffici Amv sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità al numero telefonico 0131/921900.

Valenza, 10 luglio 2018

L’ amministratore unico

Geom. Marcello Omodeo