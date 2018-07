Donna di 68 anni investita sulle strisce: è grave

Acqui Terme – È grave la donna di 68 anni, residente in città, vittima d’un incidente stradale avvenuto stamane verso le 9:45 in Corso Divisione Acqui. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat Sedici guidata da un acquese di 61 anni. L’impatto è stato molto violento e la donna è stata scaraventata a terra riportando diverse fratture e ferite. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai medici del 118 che l’hanno poi trasportata in codice rosso all’Ospedale di Alessandria, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

I Carabinieri del Nor di Acqui Terme, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno ascoltato l’automobilista e, in attesa di ulteriori accertamenti, come previsto dalla nuova normativa, procederanno al deferimento dell’uomo per lesioni personali stradali.