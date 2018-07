Grigi: arrivi e partenze

Alessandria – Come annunciato da patron Luca Di Masi, l’Alessandria Calcio sta continuando ad attuare la “linea verde” per quanto concerne il mercato estivo.

Dopo la conferma dell’arrivo dei due nuovi giovani arrivi a “titolo temporaneo”, Luca Checchin e Andrea Badan (nella foto), entrambi di proprietà dell’Hellas Verona, sono in vista anche partenze come quella di Alessio Sestu. Ieri pomeriggio il Piacenza ha infatti ufficializzato l’ingaggio del trentaquattrenne centrocampista, tornato al Chievo dopo i due campionati in prestito ad Alessandria. Con la maglia grigia Sestu ha collezionato 61 presenze e 3 reti.

A lasciare il club grigio potrebbero essere anche il portiere Gianmarco Vannucchi, che voci di mercato danno sempre più vicino all’Ascoli, Michele Marconi, probabile destinazione Pisa, ed Alessandro Gazzi, accostato a Vicenza, Pro Vercelli e Ternana.